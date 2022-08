Hana Gregorová sa predviedla v mnohých filmoch, seriáloch či na divadelných doskách a ešte aj dnes je stále aktívna. Fanúšikovia ju zbožňujú nielen pre jej herecký talent, ale aj životný nadhľad či povestný temperament. V osobnom živote si toho však prežila viac ako dosť. Z prvého manželstva mala dcéru Rolu a po svadbe s hercom Radkom Brzobohatým († 79) sa im narodil syn Ondřej. Po boku Brzobohatého, ktorého kedysi prebrala kolegyni Jiřine Bohdalovej, im to klapalo dlhé roky. Ich lásku rozdelila až Radkova smrť, keď v roku 2012 navždy odišiel do umeleckého neba. Hana sa potom upriamila na rodinu a na svoje deti.

Ondřej Koptík, partner herečky Hany Gregorovej, si privyrába v maďarskom hoteli Rajka, ako barman a čašník. Zdroj: MATEJ KALINA

O 4 roky neskôr jej do života vstúpil o vyše 30 rokov mladší Ondřej Koptík a Hana sa opäť zamilovala. Síce ich vzťah skoro všetci odsudzovali a dvojica sa pre jeho problémy s drogami dokonca aj rozišla, Hana ho zobrala potom opäť na milosť a klape im to dodnes. „Nepotrebujem sa ukazovať a ani to nechcem. A keď o mne niečo napíšu, čo mám robiť? Som vo svojej sedemdesiatke asi atraktívna, že o mne tak píšu,“ prezradila nedávno pre českú reláciu Showtime.

Z veku si herečka ťažkú hlavu rozhodne nerobí. „Áno, mám krásne jubileum 70 rokov. Nehanbím sa to povedať, je to tak. Chystám sa oslavovať s kamarátmi, teším sa na to, vychádza to na sobotu, v deň mojich narodenín. Je to úžasné! Som rada, že sa zídeme dobrí ľudia. Objednala som cimbalovku, takých šikovných Rómov. A potom druhá etapa oslavy bude v Česku,” prezradila nám dva dni pred svojím jubileom na jojkárskej párty.

Hana oslavovala v sobotu v reštaurácii v Rajke. Nechýbalo dobré jedlo, alkohol, kamaráti a mnohí jej kolegovia, s ktorými účinkuje v jojkárskom seriáli Hranica. Prišli herec František Kovár s manželkou, Vlado Kobielsky, Gabika Dzuríková, Roman Poláčik, Braňo Deák, Samuel Spišák a ďalší. Na oslave nemohol chýbať ani jej partner Ondřej, ktorý v spomínanej reštaurácii pracuje. Ten sa aj v sobotný večer o hostí výborne postaral. Hana sa celý čas dobre zabávala a dokonca si aj zaspievala s kapelou. Jej hudobné nadanie určite ocenili aj susedia naokolo.

A čo robí jubilantka pre to, aby sa udržala v dobrej kondícii? „Nič také poriadne nedodržiavam. V tomto som nedisciplinovaná, niekedy sa večer ani neodlíčim! Veľmi veľa záleží na dispozícii, ktorú žena dostala do vienka. Moja mama tiež mala slušnú pleť do neskorého veku. Je to dané v génoch, môžete sa mastiť čím chcete a niekedy to nefunguje. Dôležité je, aby duša zostala mladá. Telo ju síce trošku predbehlo, čo sa dá robiť (smiech), ale to predbehne každú. Inak si myslím, že som optimistka, mám dobrú náladu, mám rada život, dobrých ľudí, pekné počasie a to je dôležité,” dodala.



