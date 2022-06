Každá matka chce pre svoje deti čo najlepších partnerov. A obzvlášť pri synoch bývajú dosť kritické a nie každá ich partnerka sa im pozdáva. Výnimkou nie je ani herečka Hana Gregorová, ktorá v minulosti synovi Ondřejovi dávala jasne najavo, čo si o jeho vkuse na ženy myslí.

Herec a moderátor Miroslav Šimůnek a herečka Hana Gregorová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CC_M5DKF4aD/

Jeho prvú manželku, televíznu produkčnú Johanu, kedysi komentovala dosť drsne: „Mysleli sme si s Radkom, že Ondra má na viac,” netajila sa vtedy herečka. Nepáčila sa jej ani jeho druhá manželka. „Nechcem to zhadzovať, ale pre mňa Miss World neznamená, že je to značka niečoho kvalitného,“ reagovala dávnejšie v českom denníku Aha! Hudobníkovi, žiaľ, nevyšlo ani druhé manželstvo. No dlho nesmútil a našiel si novú priateľku – moderátorku Danielu Písařovicovú.

Vyzerá to tak, že tentoraz je s výberom partnerky jeho slávna mama spokojná. „Mne sa páči, poznala som ju už predtým. Keď je môj syn šťastný, tak som aj ja. Myslím si, že je to pekná a múdra žena. A nohy má až niekam sem,“ ukázala Hana až k hlave, keď ju komentovala pre český Blesk.