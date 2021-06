Pondelok sa k hrncom postavila Renáta. Aj keď mala pocit, že jedlo sa jej vydarilo, výraz na tvári súťažiacich či následné body jasne hovorili o opaku. A to nebolo všetko. Hostiteľka predviedla špinavé príbory, poháre a aj taniere. Súťažiaci na to, samozrejme, upozornili.

Možno preto sa Renáta rozhodla, že si poriadne posvieti na ostatných. Ďalšia v poradí bola Sabina, ktorú nešetrila a vytkla jej všetko, čo jej prišlo pod ruku. Mladá blondínka Sabina sa však hlasno bránila a snažila sa, aby večer nedopadol najhoršie. Okrem príliš kyslej citronády bolo problémom aj víno, ktoré mala blondínka v plastovej fľaši.

Bez servítky. Renáta (v strede) a Sabina (vpravo) sa poriadne pohádali. Zdroj: tv joj

„Keď už si zavolám hostí a má to mať úroveň, tak mám víno vo fľaši a nie v plaste. Bezdomovci pijú čučáky,” poznamenala Renáta. „Ty si normálna? Prišla som do vínotéky. Tak ti ho nedajú v sklenenej fľaške, ale v plastovej,” bránila sa Sabina. „Kvalita tak nevyzerá,” pokračovala literárna aktivistka. „Keď ti to nechutí, tak to nežer,” dodala na záver najmladšia účastníčka.

