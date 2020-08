Daniela Peštová patrí rozhodne medzi najkrajšie české krásky. A hoci bude zhruba o dva mesiace oslavovať okrúhlu 50-ku, rozhodne na to nevyzerá. V jej prípade sa dá celkom určite povedať, že vek je iba číslo a ona to dokazuje čím ďalej, tým viac. Postavičku má stále ako tridsiatnička, dokonca i niektoré dvadsiatničky by jej mohli závidieť jej dokonalé krivky. A keďže nepatrí medzi tie známe ženy, ktoré podstúpili množstvo vylepšení, jej prirodzená tvár je krásna aj bez štipky líčidiel. O čom tiež už párkrát presvedčila.

Daniela Peštová Zdroj: Instagram

Najnovšie sa vyfotila tak, že ukázala vysekané brucho a pohľad na ňu doslova vyráža dych. Haberova kráska sa totiž pochválila záberom, kde sa nedajú prehliadnuť jej svaly ani pevné prsia pod sexi šatkou. „Ten Habera má ale šťastie.“ Ten Paľo sa má.“ „Toto je sen.“ „Dievča, vyzeráš úžasne.“ „Bože, to je forma.“ „Vyzeráte skvele,“ reagovali prekvapení ľudia pod zverejnenou fotkou.

