Nie je žiadnym tajomstvom, že Paľo Habera (58) má z prvého manželstva dcéru Zuzanu Koperniech (35). Tá je mamou syna Mathiasa (10) a dcéry Elisabet (3). Verejnému životu sa vyhýba, no na sociálnej sieti najnovšie ukázala krásnu rodinku.

Menej známa dcéra slávneho otca Zuzana sa naposledy objavila v médiách v spojitosti so svadbou, keď sa v septembri 2015 druhýkrát vydala za plastického chirurga Mariána Koperniecha. Pre lásku sa dokonca aj presťahovala z Bratislavy do Popradu, kde rodinka spolu žije. Okrem toho o nej ľudia vedia iba málo. Asi iba to, že je dcérou speváka Paľa Haberu.

Zuzana Haberová s mamou. Zdroj: Archív

Koperniech sa prvýkrát vydávala, keď mala iba 22 rokov. Vtedajšiemu manželovi Lukášovi porodila syna Matthiasa. S druhým manželom Mariánom má dcérku Elisabet, ktorá na jeseň oslávi 4 roky. A práve tú po dlhom čase ukázala na sociálnej sieti a mnohým padla sánka. „Keď idete na párty s dieťaťom, musíte mať toto so sebou: tablet, fľašu s džúsom a kabelku ,cez zuby´,“ napísala Zuzana k fotke s dcérkou. Obe si vykračujú po ulici „nastajlované“ na párty. Plavovláska sa predviedla so sexi výstrihom a štíhlou postavičkou. Viac však zaujala jej rozkošná dcérka. A tá otcovi akoby z oka vypadla. „To je podoba.“ „Celý tato.“ „Malý Majko.“ „Ako cez kopirák.“ „Malá je úžasná,“zahrnuli ju ľudia komentármi. Paľo Habera, ktorý má s Danielou Peštovou dve deti, má byť na čo pyšný.







Prečítajte si tiež: