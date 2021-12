Nie je žiadnym tajomstvom, že Paľo Habera (59) má z prvého manželstva dcéru Zuzanu Koperniech (36). Tá je mamou syna Mathiasa (11) a dcéry Elisabet (4). Blondínka sa pochválila rodinným vianočným záberom, no jedna vec tu nesedí...

Menej známa dcéra slávneho otca Zuzana sa naposledy objavila v médiách v spojitosti so svadbou, keď sa v septembri 2015 druhýkrát vydala za plastického chirurga Mariána Koperniecha. Pre lásku sa dokonca aj presťahovala z Bratislavy do Popradu, kde rodinka spolu žije. Okrem toho o nej ľudia vedia iba málo. Asi iba to, že je dcérou speváka Paľa Haberu. Koperniech sa prvýkrát vydávala, keď mala iba 22 rokov. Vtedajšiemu manželovi Lukášovi porodila syna Matthiasa. S druhým manželom Mariánom má dcérku Elisabet, ktorá na jeseň oslávila 5 rokov.

Vianoce 2020: Zuzana zvolila na Štedrý deň poriadne sexi výstrih. Zdroj: Facebook Z. K.

Haberova najstaršia dcéra Zuzana presne pred rokom zverejnila vianočné zábery, na ktorých sa predviedla v čipkovaných sexi šatách s odhalenými ramenami. Potom sa pochválila pár snímkami z lyžovačky, či jesennej prírody a inak príliš aktívna na sociálnych sieťach nebýva. Fanúšikov a priateľov však potešila opäť cez Vianoce, keď zverejnila spoločný záber s manželom a ich dcérkou.

Blondínka má na sebe trblietavé šaty, pričom pravou rukou si drží bruško. Okamžite sa tak naskytla otázka, či tým chcela poukázať na sladké tajomstvo. "Zuzka, šťastné a veselé celej rodinke. Vyzerá to tak, že rodinka sa rozrastie, či?" opýtala sa jej istá Gabriela. A slova sa chopil Zuzanin manžel Marián a všetko uviedol na správnu mieru. "Len vianočné koláče, ak sa rátajú," zareagoval. Vyzerá to tak, že rodinka Koperniechovcov sa teda nerozrastie. Aspoň nie teraz...

