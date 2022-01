Paliho opäť kopla múza a fanúšikom odhalil kúsok zo svojej novej romantickej piesne. ,,V kúpeľni je najlepšia akustika? No neviem… Každopádne v tomto momente najväčší kľud, keď ťa prepadne nápad. A to sa vedľa pred chvíľou klepali rezne. Skrátka intímna atmoška jak víno (ako vždy najprv anglicky a ak z toho niečo bude, tak ideme do do rodného jazyka)," napísal Habera k videu.

Pavola Habera a Daniela Peštová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CVA0TuHjy0G/

Za pár dní už video z kúpeľne zverejnila aj jeho životná láska Daniela Peštová, ktorá fanúšičkám dala návod, ako si za 10 minút vykúzliť perfekntý mejkap na každý deň. ,,No ale sekne vám to. Vážne iba 10 minút? To vyzerá tak na hodinu (smiech)," napísala jej istá Andrea. A Danielina odpoveď nemala chybu. ,,Make Up trval 9 minút 37 sekúnd, editovanie videa 3 hodiny!" smiala sa Peštová. No ale, čo hovoríte na ich kúpeľňu?