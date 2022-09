Bolo to 28. mája v roku 2000, keď rozvedenému Paľovi Haberovi (v tom čase mal 38 rokov) padla do oka úspešná česká topmodelka Daniela (v tom čase mala 29 rokov). Išlo o lásku na prvý pohľad. Zaľúbili sa do seba počas spoločného moderovania šou. Paľo mal pred pár dňami chvíľku nostalgie, keď na Instagrame zverejnil záber z ich prvého stretnutia.

Dvojica je spolu dlhých 22 rokov. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfyonCWotNm/

„Pred pár rokmi. Zdá sa, že som si to celkom, ako sa dnes moderne hovorí, užíval,” napísal k retro fotke. Paľa sme stretli na nedávnom finále Elite Model Look a povedal nám viac. „Bol to jeden z príjemných dní, ktorý som mal v živote. Mal som to šťastie, že tých príjemných dní v živote ma stretlo dosť veľa. To nie je úplne bežná záležitosť, že toto ľudia povedia. Mal som viac tých príjemných dní v živote ako tých horších a teším sa z toho! A toto bol jeden z nich. Našiel som fotku a dal som to tam. Keď niečo nájdem, tak to tam prasknem na ten Instagram. Daniela vždy rozmýšľa na svojom Instagrame, ja tam dávam, čo príde. Alebo nedávam (smiech)," prezradil nám.

A ako si na ich osudový deň spred 22 rokov spomína Daniela? „Daniela je rada, keď si spomenie na včera! Sorry," reagoval so smiechom Habera. „Ja si to, bohužiaľ, nepamätám. Sme tu? Sme! A to je najdôležitejšie!" prekvapila Peštová.

Prečítajte si tiež: