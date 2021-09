orotcovia Paľo Habera a Leoš Mareš sa počas nedávneho kastingu v Prahe dosť pochytili a rázne si vymieňali svoje názory. Na treťom to nebolo inak.

FOTO Habera a Mareš sa do seba pred kamerami opäť pustili: DRŽ HUBU! Okríkol Paľa Leoš

V SuperStar skúšala šťastie aj Lucie Elšíková. Hneď ako vošla pred porotu, sa jej Leoš Mareš opýtal, či pozná Martu Jandovú s tým, že ona spravila kariéru v Nemecku a Lucie ju tam takmer tiež začala. „Neviem, o čom hovoríte,” nechápavo na neho súťažiaca pozerala. Leoš sa tak pokúšal obnoviť ich debatu inou otázkou, no zakaždým mu to nevyšlo. Paľo Habera sa na tom výborne zabával. „Zatiaľ sa ti nepodaril ani jeden rozhovor z tých troch,” smial sa Paľo.

Súťažiaca Lucie nepostúpila. Zdroj: tv markíza

„Drž hubu! To je proste materská škola,” šplechol mu do tváre pobavený Leoš a pokračoval v otázkach smerom na Luciu, ktoré mu však naďalej vôbec nešli. „Z toho tvojho opakovaného ahoj, Lucie sa mi dnes bude aj snívať,” dodal Paľo. Tentoraz sa však nepohádali vážne, ako to bolo v uplynulej epizóde.

Prečítajte si tiež: