Herečka Zuzana Haasová sa pred pár mesiacmi opäť vydala. Svoje áno povedala huslistovi Viliamovi Schowanetzovi. A práve on počas sobotňajšieho koncertu v Slovenskej filharmónii poriadne prekvapil. V mnohopočetnom orchestri na seba strhával najväčšiu pozornosť.

Slovenská filharmónia praskala v sobotu večer vo švíkoch. Sála bola zaplnená do posledného miesta! Milovníci vážnej hudby si nenechali ujsť filmový večer, počas ktorého orchester zahral hudbu zo slávnych filmov ako Forrest Gump, Star Wars, Sedem statočných, James Bond, Schindlerov zoznam či Harry Potter. Orchester viedol vynikajúci dirigent Rastislav Štúr. Tento famózny koncert si nenechali ujsť ani manželia Iveta a Martin Malachovskí, ktorí po každej skladbe nadšene tlieskali.

Skvelý dirigent Rasťo Štúr so svojím orchestrom. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ

Na konci si dirigent aj mnohopočetný orchester vyslúžili standing ovation a hostia v sále si obrovským potleskom vyžiadali prídavok. Ako posledné zahrali hudbu z kultovky Star Wars a Štúr dokonca dirigoval svetelným mečom. No a manžel Zuzany Haasovej, huslista Viliam Schowanetz, mal na tvári masku Dartha Vadera. V publiku bolo aj mnoho mladých ľudí a detí, ktorých práve filmová hudba pritiahla do filharmónie. Aj toto je vynikajúci spôsob, ako priviesť mládež k vážnej hudbe. Slovenská filharmónia tento rok plánuje takýto večer zopakovať, no tentoraz s hudbou zo slovenských filmov.

