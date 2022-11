Šebestová patrí medzi najkrajšie Slovenky už niekoľko rokov. Jej kúzlu a kráse podľahol nejeden muž, okrem iného aj futbalisti Filip Šebo či Ján Ďurica, s posledným menovaným má dokonca dcérku Ninu. Jej srdce si získal aj známy politik György Gyimesi. Láska im však dlho nevydržala. Dvojica sa totiž v marci tohto roka rozišla. Exmilenci si po rozchode dokonca vymieňali cez médiá odkazy. No a odkedy je Magda single, na sociálnych sieťach začala čoraz viac zverejňovať odhalené fotky.

Modelka Šebestová je zástankyňou prirodzenej krásy... Zdroj: instagram/meggieseb

V lete zverejnila provokačné video, v ktorom kráča v tanga plavkách, nedávno pózovala nahá, no intímne partie jej vidieť nebolo. No a prešlo pár dní a exmisska dráždi opäť. „Moje telo. Môj tvar, moje pravidlá. Sloboda,“ napísala Šebestová k fotke, ktorú najnovšie zverejnila na svojom profile na Instagrame. Sexi čiernobiela snímka ju zachytáva, ako pózuje na gauči s rozkročenými nohami iba v spodnej bielizni… Magda, čo to bude nabudúce?