Super mozog Eva Schwardy bola kedysi miláčikom divákov. Hviezdila v Dueli na RTVS a následne aj v nedávnom Dueli šampiónov, v ktorom skončila na prvom mieste. Keď sa jej priaznivci dozvedeli, že mieri do markizáckej Farmy, potešili sa a boli zvedaví, ako tam svoju inteligenciu využije. Už po pár dňoch však odhalila svoju pravú tvár a z jej správania sú všetci v šoku.

Vedomostná súťaž Duel šampiónov na Jednotke spoznala v júni tohto roka po 28 častiach svojho víťaza, teda víťazku. Po strhujúcom a napínavom odvetnom kole sa šampiónkou stala Eva. Po jej bravúrnych výkonoch si ju diváci obľúbili rovnako ako kedysi vedomostného frajera Slava Hlásneho. Na obrazovkách RTVS sa Eva prezentovala ako sympatická žena, ktorá vie byť vážna a aj vtipná. Keď sa jej priaznivci dozvedeli, že práve ona sa rozhodla ísť súťažiť na Farmu, iba neveriacky krútili hlavami. Mnohí totiž nechápali, prečo sa inteligentná vedkyňa ide strápňovať do tejto šou. Keď však vysvetlila svoj hlavný zámer, mnohí zmenili názor a tešili sa, že Evu spoznajú aj z nejakej inej stránky. „Mňa nadchla možnosť uplatniť si niektoré nápady v podstate v chránenom prostredí. O ekologické hospodárenie sa zaujímam už dávno, mám certifikát permakultúrneho dizajnu. Mama má síce pri dome malú záhradku, ale nie vždy je nadšená mojimi nápadmi. Tu si to skúsiť môžem. Dokonca je to tu vítané,“ vysvetľovala dôvod, prečo dala Farme zelenú.

Farmárka Eva Zdroj: TV Markíza

Už po prvých dňoch však začalo byť všetkým jasné, že Eva až taká milá a usmievavá, aká bola v Dueli, rozhodne nebude. Veľkým problémom totiž začal byť jej psík Dibuk, ktorého si na statok priviedla. Veľký čierny pes neustále útočil na chlapov a viackrát ich aj uhryzol. Namiesto toho, aby ho jeho panička Eva schmatla za obojok a odtiahla, sa na všetko iba prizerala a snažila sa ho odvolať krikom. Samozrejme, neúspešne. Keď ju farmári prosili, aby si s ním narobila poriadky, zakaždým začala hystericky vrieskať a vulgárne nadávať. V jednom momente ako mala ísť ohýbať plechy a Dibuk opäť agresívne vybehol na Zena, spustila scénu, z ktorej ostali aj statní chlapi v šoku. Vrieskala ako nepríčetná a so všetkým naokolo trieskala.

Eva a jej psík Dibuk, ktorý na Farme zaútočil na viacerých súťažiacich. Zdroj: TV Markíza

„Evu som v Dueli zbožňovala. Ale som v šoku, ako sa na Farme prezentuje. Čo z toho, keď má IQ 160, keď jej EQ je totálne nulové! Z druhých ľudí tam robí úplných debilov, správa sa povýšenecky, je nepríjemná, máva hysterické záchvaty a vidí iba seba. Namiesto toho, aby si toho svojho psa upratala, ešte vrieska po farmároch a neuzná si, že jeho výchovu absolútne nezvláda. Cholerická baba!” napísala pani Zuzana. Správanie Evy sklamalo mnoho jej priaznivcov, ktorí na ňu úplne zmenili názor. „Možno táto pani patrí k mizivému percentu vysoko inteligentných ľudí planéty, ale inak je to psychicky maximálne labilná sebecká egocentrická a povýšenecká žena. Život s ňou musí byť veľmi náročný. Tieto jej charakterové črty bolo možné badať už aj v posledných častiach Duelu šampiónov,” ozvala sa diváčka Mia.

Moderátor Duelu Gregor Mareš. Zdroj: RTVS

A ako Evu vnímal moderátor Duelu Gregor Mareš? „Evka bola veľmi príjemná nielen k súťažiacim, ale aj ku mne a k ostatným členom štábu. Pre mňa bol u nej veľmi zlomovým momentom, ktorý jednoznačne vypovedal o jej charaktere ten, keď pri poslednej odpovedi mohla vysokým vkladom získať nemalú finančnú čiastku pre seba, ale neurobila to a vložila toľko, aby celkovo síce vyhrala, ale dopriala finančnú výhru aj súperovi. Je veľmi inteligentná a citlivá na nespravodlivosť,” povedal nám o nej Gregor.

