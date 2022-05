Keď Ivana čakala prvé dieťa, s Karlom schválne nechceli vedieť, čo to bude. Maestro zrejme do poslednej chvíle dúfal, že to bude vytúžený syn. Aj všetci okolo mu priali syna, a tak po celý čas tehotenstva chodilo do vily na Bertramke modré oblečenie a chlapčenské hračky. Na svet však privítali Charlotte Ellu. A už teraz je jasné, že sa rozhodla ísť v otcových šľapajach. Má veľký talent, nehanbí sa reflektorov a má nádherný hlas.

Charlotte Gottová, a Karel Gott naspievali pred jeho smrťou dojímavý duet Srdce nehasnou. Zdroj: Youtube.com

Už v roku 2016 prevzala Slávika za chorého ocka, zahrala si v niektorých muzikáloch a krátko pred smrťou nahrala s otcom dojímavý duet Srdce nehasnou. A hoci mal Gott s Ivanou o dva roky neskôr aj Nelly Sofiu, práve staršia Charlottka je vernou kópiou slávneho speváka v mladosti. Majú rovnaké oči, zdedila po ňom mimiku aj spevácky talent a s oteckom mala veľmi blízky vzťah. Táto mladá slečna má síce len 16, no už dobýja aj sociálne siete. Hoci má v profile len dve fotky, na Instagrame ju sleduje už 135-tisíc fanúšikov.

