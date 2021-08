Zatiaľ čo iné hviezdy zverejňujú na sociálnej sieti množstvo fotografii, dcére Karla Gotta († 80) Charlotte (15) stačí jediný záber na to, aby strhla lavínu záujmu. Po dlhej dobe zverejnila fotku z letnej dovolenky.

Charlotte Ella Gottová si vo februári tohto roku založila Instagram a všetci netrpezlivo čakali na jej príspevky. Dve fotky, ktoré vtedy pridala, však hneď zmazala a profil bol prázdny. Až doteraz. Dcéra Karla Gotta sa môže pýšiť až 112-tisíc sledovateľmi.

Charlotta Gottová. Zdroj: Profimedia.sk

V utorok poobede však Charlottka po pol roku opäť pridala ďalšie dva nové snímky. Na prvej fotke pózuje na útese v Taliansku, kde v pozadí je vidieť najfarebnejšie mesto Talianska, Manarola. Či tam vyrazila s mamou Ivanou Gottovou (45) a sestrou Nelly Sofiou (13), nie je jasné. Isté však je, že Charlotte rastie do krásy.

Je pravda, že Gottovej dcére na snímke nie je vidieť do tváre, pretože je otočená smerom k talianskemu mestu, no napriek tomu jej dievčenský pôvab sa nedá prehliadnuť. Na dovolenke nahodila modrý crop top, bielu sukňu a v ruke má kabelku krémovej farby. Niet divu, že si fotky (na druhej snímke je záber na more) za obyčajnú hodinu vyslúžili bezmála 12-tisíc lajkov.