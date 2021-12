Gizku asi netreba nikomu predstavovať. Bývalá repeťáčka a najznámejšia televízna svokra všade, kde sa objaví, srší dobrou energiou na všetky strany. „Gizka, nemá sa to robiť vopred, ale my by sme vás teraz chceli prerušiť, pretože sa blíži váš veľký deň, váš sviatok, ktorý bude zajtra (streda, pozn. red.). Dovoľte, aby sme vám zablahoželali k vašim narodeninám,” povedala moderátorka Čimová a vzápätí prišiel ku Gizke kuchár s veľkou kyticou a tortou v ruke.

Gizka Oňová Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

„Pane bože,” vykríkla šokovaná Oňová, ktorá sfúkla sviečky a prezradila, kde čerpá energiu. „Ďakujem vám a všetkým mladým tu v televízii Markíza, lebo vy mi nebudete veriť, ale toto mi dáva tú energiu! Lebo už v mojom veku babičky pozerajú seriály, sťažujú sa a ja nič. Ja len lietam na metle, lebo vy mladí ma stále niekam voláte. Ďakujem vám veľmi pekne,” dodala.

Vianočná PLUSMÁNIA Zdroj: archív

Prečítajte si tiež: