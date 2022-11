Video so špeciálnym obsahom sa objavilo v relácii Farma X-TRA. ,,Ja som v živote gumu nemala. Ja by som ani nemohla s tým,” priznala Muffy. ,,A Giuliana sa pýtala, že čo sú pomalé toto… keď prehltneš a zapiješ vodou rýchlejšie bude,” robil si srandu Michal. ,,A kloktať hlavne musíš. Keď kloktáš, ty si taká frajerka,” smiala sa Muffy. ,,Vy si myslíte, že som uverila? Čo som nikdy nemala sex? Ja to dávam chalanovi okoštovať, keď sa niekde oné… Že tu máš, zjedz. Tak ja to akože nejem štýlom, že to pijem. A veď to nemôžeš nič chytiť z toho, že zješ niekoho spermie,” opäť sa vyznamenala nechutná, len 18-ročná Giuliana. A najnovšie za prezradila zo svojho sexuálneho života viac, akoby bolo vhodné.

Giuliana je poriadny kvietok. Zdroj: TV Markíza

,,Ty si mala štvorku? To ako sa stalo?" opýtala sa šokovaná Saša Giuliany. ,,Neviem. Mala som 15 rokov," zaklincovala to Giuliana.

