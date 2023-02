Giuliana s obľubou ukazovala do kamery holý zadok a servítku pred ústa si nedávala, ani keď opisovala svoj sexuálny život. ,,Ja to dávam chalanovi okoštovať, keď sa niekde oné… Že tu máš, zjedz. Tak ja to akože nejem štýlom, že to pijem. A veď to nemôžeš nič chytiť z toho, že zješ niekoho spermie,” pochválila sa raz nechutnými detailmi ostatným farmárkam. V šou sa vyznamenala aj tým, že hoci bola najmladšia, alkoholu holdovala najviac a často to poriadne prepískla. Raz sa tak opila, že sa pomočila priamo na spiaceho Šimona.

Giuliana Santi. Zdroj: MATEJ KALINA

Napriek všetkému si ju mnohí diváci mimoriadne obľúbili, pretože nerobila žiadne intrigy, bola ku každému úprimná a priateľská. Jej snom bolo zviditeľniť sa a vďaka Farme ju spoznalo celé Slovensko. Ako sa jej kariéra pohla po konci šou? Giuliana je stále aktívna na sociálnych sieťach, robí živé prenosy, kde fanúšikom odpovedá na zvedavé otázky a má už 88-tisíc sledovateľov na Instagrame. Kolagény, o ktorých hovorila na Farme, však ešte zatiaľ nepredáva. A stále je verná svojmu divokému štýlu.