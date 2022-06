Kedy elánisti opäť potešia fanúšikov najbližším koncertom? „Na to je ťažká odpoveď. Naše koncerty sa nemôžu plánovať dopredu dva mesiace, ale tak najmenej pol roka vopred. My máme veľkokapacitné koncerty, veľký marketing, veľký predpredaj. A súčasnosť je taká neistá, ako sa to stále mení s tými covidovými pravidlami. Keď sa to upokojí, tak asi na budúci rok,” prezradil nám nedávno Baláž, ktorý nám vzápätí vysvetlil, prečo už niekoľkokrát hrali „posledný koncert”.

„Každý koncert je posledný. Čo ja viem, čo bude zajtra? (úsmev). Ľudia to nepochopili. Oni si robia zo všeličoho žarty aj z vlastnej smrti. Každý koncert je posledný. Neviete, čo bude na druhý deň! Nemám pravdu? Je to otázka interpretácie,” dodal gitarista Elánu, ktorý tak vysvetlil, prečo svoje koncerty už párkrát nazvali poslednými.

