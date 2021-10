V novej časti obľúbenej Hornej Dolnej nebude chýbať Erika, Ďuri Brmbalík či starosta dediny. Najnovšie sa však v nej objaví aj Matthias Settele, ktorý si zahrá rakúskeho starostu. Do Hornej Dolnej sa totiž chystá zájazd turistov z Rakúska. Výlet má však podmienku - dedinčania sa musia zaočkovať a všetko to musia stihnúť do príchodu návštevy.

Ďuri a Erika. Zdroj: TV Markíza

Matthias sa predvedie nielen ako výborný herec, ale svoje repliky sa bude snažiť hovoriť aj po slovensky. Viaceré z nich budú poriadne zábavné, nakoľko budú mať výrazný rakúsky prízvuk. A čo má generálny riaditeľ Markízy najradšej na Hornej Dolnej? „Najradšej mám to nastavenie jednotlivých charakterov. Nájdete tam farára, starostu, jeho sestru učiteľku, krčmárku, miestnych „štamgastov“ a podobne. Všetci vytvárajú jeden krásny celok, zábavný, ale reálny,“ reagoval Settele, ktorý nad účinkovaním vôbec dlho nepremýšľal. „Súhlasil som okamžite. Povedali mi, že majú pre mňa úlohu – zahrať si nemeckého starostu. Ja som však povedal, že som Rakúšan, tak musím hrať jedine Rakúšana. Samotné nakrúcanie však bolo zaujímavé. Herci majú môj obrovský obdiv, pretože je to tvrdá práca. Bola to pre mňa výzva,” dodal.

