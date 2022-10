V budove Slovenského rozhlasu v širšom centre mesta to poriadne žilo. Dôvodom bolo podujatie, na ktorom sa oslavovalo 100 rokov autorskej hudby na Slovensku. Galavečerom sprevádzali moderátorka Vera Wisterová a hudobný expert z markizáckej Chart Show Juraj Čurný. Na podujatí vystúpili umelci ako speváčka Katarína Knechtová, Peter Lipa, Pavol Hammel s Collegium musicum, speváčka Katarzia, Andrea Bučko, Celeste Buckingham či Lukáš Adamec. A práve Adamec a Knechtová venovali spomienku nezabudnuteľnému Mekymu Žbirkovi († 69), od ktorého náhlej smrti onedlho ubehne prvý rok. Dvojica zaspievala v sprievode vyše 100-členného symfonického orchestra tri Mekyho hity, pri ktorých sa hosťom v sále tisli slzy do očí.



Celeste Buckingham ppčas krájania torty. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Galavečer si nedala ujsť ani naša spevácka legenda Peter Nagy. V spoločnosti sa objavil po dlhšom čase a v ten večer bol neprehliadnuteľný. Z profilu pripomínal Juraja Jakubiska, ktorý je známy tým, že roky nosí klobúky. „Bolo veľmi pekné vnímať, koľko dobrej muziky vzniklo za to obdobie. Niektoré skladby som dokonca ani nepoznal, tie úplne staršie veci, ale tie mená sme sa, samozrejme, učili kedysi na hudobnej výchove. Uchvátilo ma to. Počuť Suchoňa... že sa to podobá na svetovú avantgardu… pesničky Mekyho Žbirku… bolo to veľmi pekné,“ prezradil nám po prenose Nagy. Záznam z podujatia si diváci môžu pozrieť 22. októbra na Dvojke.



