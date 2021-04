Gabrielu navštívila jej kolegyňa Lucia Hlaváčková, ktorá má na markizáckom webe vlastnú reláciu Markíza Backstage. „Bývam v bratislavskom Starom Meste. Je to sen, ktorý som si myslela, že sa mi nikdy nesplní. Celý život som sporila. Nechodila som na dovolenky, stále som si odkladala z výplaty, aj keď som zarábala úplne že nič. No a postupne som sa dostala do bodu, keď som si povedala, že si ten byt konečne kúpim. Ale, samozrejme, mám hypotéku. To som sporila na ňu,” spustila smiech Gabriela, ktorá si na zútulnenie jej milovaného bytíku povolala dizajnéra.

Markizácka redaktorka Gabriela Kajtárová ukázala bývanie. Interiér jej zariadila dizajnérka. Má aj takýto menší barový stôl. Zdroj: TV Markíza

„Mala som dizajnérku, lebo som prišla, 40 štvorcových metrov, chcela som tu všetko. Aj stolík, aj gauč, aj kuchyňu aj všetko a odrazu ten priestor nevidíš, kam to všetko dáš. Som megaloman, ktorý chce všetko a nevedela som to napchať do toho priestoru. Tak prišla baba, ktorá mi so všetkým pomohla,” pochválila sa Kajtárová, ktorá má v byte aj kútik s magnetkami či bar.