Jedna reality šou mu nestačila, tak odcestoval do ďalšej. Petr "Pítr" Havránek (26) bojuje o prežitie v exotickej džungli, no čas si našiel aj na budovanie rôznych vzťahov. Výrazne sa zblížil s modelkou Andreou Bezděkovou (27), doma ho však čaká krásna priateľka Gabriela (21).

Najobľúbenejšie páry prvej série Love Islandu to nemajú aktuálne vôbec ľahké. Laura s Martinom, ktorým sa šou podarilo aj vyhrať a Gabriela s Pítrom, si prechádzajú poriadnou vzťahovou skúškou. Martin a Pítr sú totiž aktuálne ďaleko od svojich polovičiek a súťažia v druhej sérii šou Survivor Česko a Slovensko. Obom párom to doteraz spolu fungovalo a dokonca svoje vzťahy už stihli od konca reality šou posunúť na vyšší level. Martin s Laurou sa zasnúbili a Pítr s Gabrielou spolu začali bývať. Zdá sa však, že Pítr na svoju lásku, ktorá ho čaká doma, nejak v ostatnej dobe pozabudol.

Gabriela a Pítr z reality šou Love Island. Zdroj: Instagram @gabrielagasparova_official

Gabriela Gašpárová sa nedávno objavila v relácii Talk!, kde spoločne s Laurou Chrebetovou hodnotili partnerov a ich počínanie na ostrove. Obe svojim polovičkám držia palce, na diaľku ich podporujú a posielajú im veľa síl. "Pítrovi sa doteraz veľmi darilo a verím, že to tak bude dokonca. Je to emotívny chlapec, ale ukazuje svoju silu, šikovnosť a aj schopnosť hrať sociálnu hru. Aj sa mu podarilo spraviť oheň!" tešila sa zo svojho priateľa Gabriela. Laura Martinovi verí rovnako, aj keď má pochybnosti o jeho schopnosti hrať práve toľko spomínanú sociálnu hru, "Intrigy nie sú jeho šálka kávy, ale snáď sa premôže a pôjde mu to". Keď však prišli na reč vzťahy v kmeni, nálada sa v štúdiu zmenila. Martin a Pítr nie sú v rovnakej aliancii, hrajú proti sebe.

Pítr a Gabika počas reality šou Love Island. Zdroj: tv markíza/voyo

"Mne bola najmenej sympatická Soňa, ale to bude asi kvôli tomu zemiaku, čo Pítrovi zjedla," smiala sa Gabika. "Mne vadí panovačnosť, preto mi je nesympatická Bára," vyjadrila sa Laura. Dievčatá však dobre vedia, ako to funguje v strižni reality šou. Obe sú si vedomé, že nevidia všetko, čo sa na ostrove deje a preto sa na celú šou pozerajú s nadhľadom. „Nie je tu priestor na žiarlivosť. Musia tam spolu vychádzať, aj keby nechceli,“ povedala o celej sociálnej hre Gabika, doplnila, že žiarlivosť nie je súčasťou ani ich spoločného života doma.

Survivor 2022: Pítr získal individuálnu imunitu. Zdroj: voyo

Nie je žiadnym tajomstvom, že niektorí súťažiaci z kmeňa "hrdinov" sa poznali už pred začiatkom hry. Podobne to je aj v prípade Pítra a modelky Bezděkovej. V minulosti mali bližší vzťah, o ktorom však Gabika samozrejme vedela už pred odletom jej priateľa na ostrov. Počas tolkšou však Gabika videla exkluzívny zostrih, ktorý poukázal na to, že Andrea k Pítrovi stále prechováva silné city, nie úplne v rovine priateľstva.

"Vidieť takéto zábery je nepríjemné, ale ja mu verím. S tým, že Andrea k nemu prechováva nejaké city, ja a ani on nič nespravíme," ukončila túto debatu Gabika. Následne sa k celej situácia však vyjadrila aj Laura, ktorá Gabiku pochválila, že je silná, "Mne by tieto zábery neskutočne ublížili. Verím, že toto je Pítrova stratégia, že je to súčasť sociálnej hry. Za mňa to ale už zachádza dosť ďaleko, ba až príliš," povedala Laura. Po týchto slovách Gabika už neudržala slzy a je zrejmé, že ju celá situácia trápi viac, ako priznala verejne.