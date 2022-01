Gabika Drobová je známa tým, že miluje teplo, no občas si vybehne aj za snehom na hory. A inak to nebolo ani teraz. Dokonca sa – možno pre viacerých prekvapivo – postavila na lyže. „Priznám sa, že mám radšej teplo ako zimu. Ale keď je všetko krásne zasnežené, má to čosi do seba. Som absolútne športový antitalent, takže na lyžiach som zriedka. A aj to je pohľad na pobavenie celého kopca – ale snažím sa. Šťastná Gaba,“ zverila sa Drobová na Instagrame a pochválila sa záberom zo svahu.

Gabika Drobová Zdroj: Instagram/gabrieladrobova

Ten ju zachytáva, ako stojí na lyžiach a užíva si v rámci možností večerné lyžovanie. A celkom určite bola neprehliadnuteľná. Biele lyžiarske nohavice doplnila o červenú lesklú „páperku“, v ktorej žiarila až do druhej doliny. Gabi, veď ti to nádherne sekne na tých lyžiach...

