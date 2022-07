Gabika Ruman Drobová neváhala, zbalila si kufre a namierila si to k „slovenskému” moru – do Chorvátska. Tam naberá energiu, slnko a bronz. A nezabudla ani na priateľov a fanúšikov na sociálnej sieti, ktorým sa pochválila zábermi z jej dovolenky. Na jednom z nich pózuje aj s manželom Karolom. Obaja si užívajú plavbu loďou a Gabika, ktorá stojí v popredí, predviedla svoje sexi krivky v plavkách. Na to, že blondínka oslávi o dva roky okrúhlu 50-ku, sa pýši naozaj ukážkovým dekoltom.

Autor: akm