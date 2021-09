Drobová v minulosti tvorila pár s Jurajom Drobom. Spolu boli desať rokov a dokonca sa zosobášili v USA. V roku 2007 sa však rozviedli. Dodnes majú ukážkový vzťah, keďže ostali vynikajúcimi priateľmi. Gabika v tom istom roku stretla podnikateľa Karola Rumana, s ktorým je napriek viacerým krízam dodnes. Dvojica mala svoju lásku spečatiť pred oltárom, no všetko je inak. Blondínka totiž nedávno musela svadbu zrušiť, takže najnovšie je termín ich sobáša opäť v nedohľadne.

Gabriela Drobová opäť odložila svadbu. Zdroj: instagram.com/gabrieladrobova

„Tatino bol 16. augusta na operácii, tá dopadla dobre a už sme aj mali termín, taký veľmi rýchly, malo to byť o pár dní, no ocino nám znova skolaboval. Zase išiel do nemocnice, takže opäť sme to museli odložiť,“ prezradila nám so smútkom v hlase Drobová.

„Chvalabohu je však v poriadku a chcem odkázať všetkým, že neberme v živote nič ani nikoho za samozrejmosť, lebo keď sa takáto vec stane, uvedomíte si v tej chvíli, že som mohla byť viac s tým človekom. Aj teraz, samozrejme, s otcom som a staráme sa o neho. No nie je v takej kondícii, žeby mohol ísť na svadbu. A ja ho tam, samozrejme, chcem,” vysvetlila nám.

