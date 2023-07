Romantický kaštieľ v Tomášove hostil druhú pompéznu svadbu v roku 2017. Svoje áno si tu v júni 2017 povedali Adela a Viktor Vinczeovci a mesiac na to hviezdny párik Surovcová a Gáborík. Napriek tomu, že to mal byť najkrajší deň mladomanželov, sexi tanečnica sa musela vyrovnať s faktom, že na jej svadbu zavítala aj bývalá tenistka Daniela Hantuchová. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby táto dlhonohá bývalá tenistka nebola v minulosti spájaná práve s Mariánom Gáboríkom.

Ivana Gáborík sa 5 týždňov od pôrodu pýši ukážkovou postavou i bujnejším dekoltom. Zdroj: Instagram Ivana Gáborík

Za múrmi kaštieľa v Tomášove sa pred 6 rokmi konala nezabudnuteľná svadobná veselka. Atmosféru nám vtedy opísal otec čerstvého ženícha Mariána Gáboríka pán Pavel Gáborík. "Bolo krásne. Ťažko vytiahnuť, čo bolo také naj. Bolo to veľkorysé, počuli sme aj od personálu, že taká svadba tu ešte nebola, čiže to nám stačí. Páčili sa mi aj IMT Smile. Tancoval som, neveste som samozrejme nestíhal," prezradil nám vtedy nadšený a s úsmevom na tvári Gáboríkov otec Pavel. Svadby sa zúčastnili aj Gáboríkovi kolegovia z NHL a reprezentácie Marián Hossa, Tomáš Tatar, Zdeno Chára, Ľubomír Višňovský a Tomáš Kopecký.

Ivana Gáborík s manželom Mariánom. Zdroj: Instagram/Ivana Gaborik

"Dnes už viem, že láska nie je niečo, čo sa len tak stane. Rovnako ako sám život nie je rozprávkou, v ktorej všetci žijú šťastne, kým nezazvoní zvonec. Láska je to, čo si spolu vytvárame. Ty so mnou a ja s tebou. Vytvárame zážitky, ktoré sa menia na spomienky. Dávame si najavo, že sme pre seba dôležitejší, než iní ľudia. Prekážky, nepochopenia a problémy zdolávame spoločne. Vźajomne sa počúvame, podporujeme, zaujímame sa jeden o druhého, dotýkame a snívame. Už 5 rokov ako manželia," napísala v deň ich 5. výročia Ivana krásne vzynanie na svojom profile na Instagrame.