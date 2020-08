Ivana Gáborík sa stala zhruba pred 2,5 mesiacovm stala mamou. Jej maličká princezná sa narodila v trenčianskej nemocnic a spolu s manželom sa o ňu príkladne stará. Svojím rodinným životom sa pravideľne chvália aj na sociálnej sieti. Ukázali nielen kde bývajú, ako ich Bella spinká, papa, ako sa hrá, či v akom kočíku sa s ňou prechádzajú či ako vyzerá jej izbička.

Ivana Gáborík Zdroj: Instagram

Najnovšie sa prostredníctvom sociálnej siete napísali, že sú na dovolenke. Ak by ste čakali nejakú Slovenskú destináciu pri vode či Tatry zmýlili by ste sa. Manželia dovolenkujú na jachte v Chorvátsku. Je prekvapujúce, že v tomto období, keby nakazených na ochorenie covid-19 pribúda s a maličkým dieťatkom vycestovali do zahraničia. No napriek všetkému, si dovolenku užívajú ako sa patrí. No a ako to u nich býva zvykom, spokojné letné fotky z luxusnej jachty nechýbajú.