Na VOYO už zajtra štartuje prvá česko-slovenská fantasy miniséria Vedma. Predstavia sa v nej mnohé herecké esá, vďaka ktorým tento príbeh naberá na ešte väčšej príťažlivosti a kvalite. Úlohy Vedmy sa zhostila šarmantná Antónia Lišková, Báru, „čarodejnicu tretej generácie“ si zahrá Dagmar Havlová a temné sily bude reprezentovať Lucia, teda už spomínaná Gabika Marcinková.

Gabika Marcinková to v Let´s Dance dotiahla až pred brány finále, titul kráľovnej parketu ju však o vlások minul. Zdroj: TV Markíza

Herečka si úplne po prvý raz zahrá výlučne negatívnu postavu, zosobnené zlo a bytosť bez škrupúľ. „Uchopila som to ako veľkú výzvu, lebo viem, že tak nepôsobím. Viem, že k tomu mám vnútorne dosť ďaleko, ale o to viac ma to láka. O to viac to chcem hrať,“ priznáva Marcinková. Čo ju na fantasy príbehu a samotnej Lucii lákalo najviac? „Na Vedme ma bavilo to, že som stvárnila niečo, čo som ešte nemala možnosť stvárniť. Teda také to zlo bez hraníc, ktoré vyslovene žije z toho, že robí zlé veci,“ povedala otvorene o svojej postave.

Špecifický je aj kostým, ktorý jej pripravil Boris Hanečka a Gabike sa veľmi pozdával. „Už na kostýmových skúškach som videla, že to, čo nám Boris pripravil, je úžasné. Úžasný kabát, topánky zabíjajúce, ale pohodlné zároveň. Len som si musela dávať pozor ako v nich chodím, inak to bolo dobré,“ dodala.

