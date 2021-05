Nedávno bol český Blesk navštíviť obľúbeného pesničkára Jána Nedvěda doma na jeho chate na Sázave u Čerčian. Nikto im však neotvoril. Bol ale doma, bolo počuť, že si varí v kuchyni. Jeho susedky prezradili, že už takmer vôbec nepočuje, a preto nemôže počuť zvonček a ani krik pred domom. „Otec je na tom teraz skutočne biedne, ja to takto ale nenechám," povedal Blesku syn Jan Nedvěd ml. (49).

Jan Nedvěd má zdravotné problémy. Zdroj: profimedia.sk

"Otcova sestra, moja teta, ale býva od otca asi päťdesiat metrov a obdeň za ním chodí, či niečo nepotrebuje. Otec vraj na ľavé ucho nepočuje už vôbec, na pravé tak na 15 percent. Má "vymlátené" všetky zuby, až na dva alebo tri, hanbí sa za seba, nechce, aby ho niekto videl. Navyše máva panické ataky kvôli strachu z covidu, takže neopúšťa vôbec dom a záhradu a zrejme by nešiel ani ku mne," komentoval to Ján Nedvěd ml, ktorý chce otcovi pomôcť. "Ja ho ale takto nenechám. Pomôžem mu. Dám ho dokopy a pošlem na pódia, tam je jeho život. To jediné ho zmátoří. Veď ho ľudia naozaj milujú a on celý život žije len pre publikum. A nie pre rodinu. " Aktuálna situácia určite spevákovi nepomohla ani psychicky. Ľudia ho vysputovať nevideli predsalen už dlhšiu dobu.



