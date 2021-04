Spevák František Nedvěd mal ešte nedávno veľké problémy s dychom aj hlasom. “Ešte to neznie tak, ako by malo,“ povedal v krátkom videu, ktoré zverejnil fanúšikom. Aj keď sa zdá, že Franta už trochu pribral, pesničkár to popiera. „Nie, som na rovnakej váhe, ako keď som sa vrátil po chemoterapiách,“ uistil Blesk Nedvěd, ktorý sa na začiatku boja so zákernou chorobou obával najhoršieho.

František Nedvěd. Zdroj: Archív

„Lekári mi nechcú dávať zbytočné nádeje,“ priznal. „Povedali mi, že keď to dobre dopadne, budem mať hlas ako Jiří Bartoška. Ale keď úplne dobre, tak sa mi vráti môj skvelý hlas, ktorý si veľmi vážim,“ zveril sa českému Blesku ešte na začiatku roka, keď podstupoval chemoterapie.

