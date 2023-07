V súčasnosti je takmer raritou vidieť dlhoročný a predovšetkým fungujúci vzťah – ešte menej medzi známymi tvárami. Recept na lásku a šťastné manželstvo však našiel herec František Kovár, ktorý dnes s milovanou manželkou Danielou oslavuje „zlatú svadbu”, teda neuveriteľných 50 rokov manželstva. Ako sa im to podarilo?

„Pošťastilo sa to tak, že keď boli nejaké problémy, dokázali sme si ich vyriešiť cez odpustenia a cez humor. A potom, dá sa povedať, cez spriaznenosť duší. Láska, to je to, čo všetko drží, to je tá niť, na ktorú sa navliekajú všetky tie korálky,“ prezradil nám. Manželia svoj veľký deň prežijú v rodinnom duchu. „Uvidíme podľa toho, ako budú všetci ostatní rodinní príslušníci zamestnaní. Pôjdeme si pravdepodobne sadnúť na nejaký obed alebo večeru,“ dodal.

Svoje nádherné výročie oslávia v prítomnosti rodiny pri dobrom obede či večeri. Zdroj: archív

A aký je recept na spokojné manželstvo podľa Františka Kovára? "Kvapka odpúšťania, humoru, pracovitosti v domácnosti oboch manželov a lásky. Tá by mala byť prezentovaná rôznymi maličkosťami - pohladeniami, pusou a opäť množstvom humoru. Samozrejme, my muži sme z Marsu, ženy sú z Venuše a niekedy sa to všelijako "poprekoprcuje". Človek sa niekedy ocitne na inej planéte ako jeho polovička. Vtedy si treba dobre rozmyslieť, ako sa na tú planétu dostať, ale v tom prípade je potrebné odpustenie. V každom manželstve sú chvíle, keď lietajú ufá. U nás taniere nelietajú, ale pre mňa bolo vždy najväčším trestom ticho. Také to ticho, keď som chodil za manželkou a prosil som, aby mi niečo povedala" povedal nám herec ešte vo februári.

