„Je to skvelá hra o štyroch zrelších ľuďoch,” zverila sa Kocúriková. „Všetci sa majú na čo tešiť. Hrám tam postavu takého človeka, ale nie je to žiadny sexuálny maniak (smiech). Je to človek, ktorému sa nesmierne páčia ženy, konkrétne sa mu páči Zuzka Kocúriková alias Sisi. Začínam tam takým textom, že: Sisi, máš najkrajšie kozy, aké som kedy videl. Tvoje telo vo mne vzbudzuje neskrotnú túžbu. Najradšej by som sa k tebe prikradol odzadu, keď sa zohýňaš a naťahuješ si ortopedické pančuchy,” prezradil kúsok dialógu Kovár v Teleráne, kde boli obaja hosťami. A týmto určite navnadil divákov, aby zašli do divadla.

Herečka Zuzana Kocúriková Zdroj: Archív NMH