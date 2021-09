Moderátor Marcel Forgáč (50) už dlhší čas rieši vzťahové problémy. S manželkou Adrianou, s ktorou bol 30 rokov, žijú od seba. Všetko to prasklo v máji tohto roku. Na jeho ešte stále zákonitej však nevidno akékoľvek trápenie.

Marcel Forgáč, ktorý momentálne svoju tvár prepožičal očkovacej lotérii, žije s manželkou už vyše roka od seba. Nedávno nám síce naznačil, že možno k rozvodu ani nedôjde, no všetko je to otázka času. Adriana, ktorá rovnako ako on, tiež pracuje v rádiu, si však zrejme z ich problémov až tak ťažkú hlavu nerobí.

Na Adriane Forgáčovej (vpravo) nevidno ani stopu trápenia krátko po prevalení jej rozchodu s manželom Marcelom Forgáčom. Zdroj: Instagram

Na každej fotke pôsobí šťastná, vysmiata a spokojná. Aj na tej poslednej, na ktorej má štýlové tričko s Andy Warholom, rozdáva úsmevy na všetky strany. “ Čisto dámska zostava s legendami na tričkách,” napísali k záberu.

