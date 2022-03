Patríciine správanie a neustála kritika prekážala nielen súťažiacim, ale aj divákom. Všetci preto čakali, že keď bude v piatok všetkých hostiť ona, spadnú na zadok. No opak sa stal pravdou. Aj keď jej pomáhal partner, profesionálny kuchár, na výhru to nedotiahla. 500 eur si odniesol Miťo.

Michal, Patrícia, Gabriela, Paula a Miťo v šou Bez servítky. Zdroj: tv joj

Fitneska Paula po šou odpovedala fanúšikom na zvedavé otázky. Viacerých zaujímalo hlavne to, či bola Patrícia taká nepríjemná a kritická aj mimo kamier. „Podľa mňa chcela asi len silou mocou vyhrať. Lebo mimo kamier bola úplne normálna baba do pohody,” prezradila Paula. Našli sa aj takí, ktorí si mysleli, že to celé len hrala. „Jazýček má asi výberový, to nehrala, ale mimo kamier som si s ňou vždy mala čo povedať,” dodala Paula.

