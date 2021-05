Jojkársky seriál Slovania sa v stredu večer dvomi časťami za sebou dotiahol do definitívneho konca. A diváci boli svedkom poriadneho krvavého masakra.

So Slovanmi to od začiatku bolo ako na horskej dráhe. Napínavé časti striedali také, v ktorých sa dej veľmi nepohol. Napriek tomu, že divákom niektoré veci prekážali, s napätím sledovali, ako to nakoniec dopadne nielen medzi jednotlivými hradiskami, ale aj medzi Radúzom, Samom a Drahou.

A nakoniec, až v úplne poslednej časti sa dej pohol míľovými krokmi. Čarad zabil Sokola, následne Čaradov život ukončil sekerou Andy Hryc a Cinkota letel zo skaly a živí neostali ani Richard Autner, bojovník z Furnau či starešina Radúz Tomáš Maštalír. Toho zabila jeho manželka Lada. A to dosť drastickým spôsobom. Podrezala mu hrdlo.

Ďalší z dlhoočakávaných Wandiných projektov je seriál Slovania, ktorý sa nakrúcal na Ukrajine. Zdroj: Instagram

Najväčší masaker však bola finálna bitka s Avarmi. Tá miestami pripomínala scénu ako z amerického filmu. Všetci sa zabíjali hlava-nehlava. Napokon však Samova družina, ktorého hral Juraj Loj, zvíťazila. Po konci napísali mnohí fanúšikovia, že by sa celkom potešili aj druhej sérii. Ako sa tvorcovia rozhodnú, je zatiaľ otázne.

