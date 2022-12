Finále už od prvej disciplíny sprevádzali obrovské vášne. Na začiatku mala trojica vydojiť obrovské kravské vemeno. Muffy, ktorá sa stala prvou finalistkou, dostala možnosť vybrať si, z ktorého bude dojiť. A nedalo sa nevšimnúť si, že z toho jej ešte pred štartom poriadne kvapkalo. Na konci disciplíny z Michala a Filipa poriadne tieklo, kdežto Muffy bola úplne v pohode a dokonca nadojila najviac. Okamžite sa začali kopiť komentáre, že to nebolo fér a televízia jej okato nadŕža. V ďalších kolách sa však už karta obrátila a začalo sa dariť Fifovi a Mišovi.



Prvá disciplína - dojenie. Zdroj: EMIL VAŠKO

Najviac „nervydrásajúcou“ disciplínou bol záverečný vedomostný kvíz. V ňom sa Fifo nesmierne natrápil, pretože mu nefungovalo tlačidlo a zakaždým ho v odpovediach predbehli Muffy alebo Michal. Odpoveď na otázku, ktorý národný park je rozlohou najmenší, však uhádol Fifo a stal sa víťazom Farmy 14. „Strašné stresy to boli! Fuj, tie tlačidlá, som si ruku zničil, mám ju odretú, ako som tam trieskal o tlačidlá. Je to však super pocit, pecka!” povedal nám Filip pár minút po konci.

Víťaz Farmy 14 Fifo. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Veril som si až do toho kvízu, keď Muffy začala dávať jednu za druhou. Že bam a zase Muffy a zase Muffy! Už som bol potom taký, že toto, ak dokašlem... ešte som aj Saške netrafil narodeniny, čo je akože otras! Vtedy bol najväčší stres!“ pokračoval. A ako naloží s výhrou? „Zdaním to najprv (smiech) a potom dám 500 eur Ďžule a nejaké bývanie by som možno poriešil, aspoň to pomôže,“ dodal.

A čo sa dialo mimo kamier? Na finále boli pozvaní všetci farmári okrem konfliktného Barona, ktorého Markíza vyrazila zo šou. Pred prenosom farmári popíjali v stane pred štúdiami a všetci si dali na outfitoch poriadne záležať. Dagmar prišla ako ruská cárovná s dlhou hrivou, Giuliana v šuštiakoch s holým bruchom a Alex po celý čas v štúdiu, v ktorom bolo poriadne horúco, sedela v kožuchu. Medzi niektorými to však v zákulisí poriadne škrípalo a panovala obrovská nevraživosť. Minh sa s niektorými odmietol fotiť a vyhlásil, že on jednoducho nebude na fotke s ľuďmi, ktorých neznáša a Viktória nám priznala, že kamarátstvu medzi ňou, Muffy a Alex odzvonilo.

„Ja som na ne nezmenila názor na základe toho, čo som videla v telke, ale na základe toho, čo sa deje vonku. Tie vzťahy sa zmenili hlavne s Muffy a Alex. Nič konkrétne sa nestalo, nebol tam žiadny priamy konflikt, tie cesty sa nám rozišli veľmi skoro. Ja som stále v Bratislave, mám svoj život a absolútne sa to nedá spojiť dokopy, ja si vyberám iných ľudí do života. Ja som počula, že ony na mňa rozprávajú zlé veci, takže pre mňa to bola konečná. Aj z Farmy Extra som sa dozvedela, že Alex o mne povedala, že som falošná. To ma veľmi mrzí, že mi nepovedala veci do tváre. Atmosféra medzi nami je žiadna, ledva sme sa pozdravili, aj to som iniciovala ja, takže tam sa to končí,“ povedala nám sklamaná Viktória.

Giuliana so Saškou spolu pózovali ako o život a dokonca si pravidelne vymieňali sladké bozky… Keď sa skončilo finále, všetci sa odobrali na hotel, kde alkohol tiekol potokom. Filip dokonca prijal stávku, že „na ex“ vypije plný veľký pohár borovičky. Išiel do toho napriek tomu, že Markíza ho krátko nato už viezla do Prahy na natáčanie relácie Život po Farme. No a keď sa dooslavovalo v hoteli, ďalšia várka sa vybrala chľastať do mesta. Nadránom tak Saška chodila po ulici iba v minišatách a ponožkách…