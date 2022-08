Kto by si nepamätal sympatickú kaderníčku Jitku z kultového filmu Diskopríbeh, ktorá bola zamilovaná do Jirka. Toho hral Rudolf Hrušínský najml. Od filmu prešlo už 35 rokov a mladá kaderníčka Jaroslava Stránská sa odvtedy zmenila na nepoznanie.

Stránská už dlhšiu dobu hrá v českom seriáli Polície Modrava. Aj keď má 53 rokov, pokojne by mohla hrať aj mladšie hrdinky. V práci sa jej darí, no v súkromí to také veselé nemala.

Herci z filmu Discopríbeh. Zdroj: archív

Jaroslava mala v živote veľkú smolu - pred rokmi jej totiž zomrela polročná dcérka na syndróm náhleho úmrtia dojčaťa. „Potom som sa ešte snažila otehotnieť, ale bohužiaľ to nevyšlo,“ priznala pred rokom seriálová policajtka Lucia Krásenská z Polícia Modrava českému Blesku. V roku 2017 sa však vydala za dlhoročného partnera Pavla Hollitzera. A práve vďaka manželovej dcére sa nedávno stala babkou. „Na tú rolu sa veľmi teším. Vlastné deti nemám, a tak sa na vnúčatko teším. Verím, že si to poriadne užijem,“ reagovala pred rokom pre Super.cz.

Herečka nedávno nechýbala na tlačovke k novej sérii seriálu Polície Modrava. Nahodila letné bledomodré šaty a tmavé sandálky. Úsmevy rozdávala na všetky strany a bolo na nej vidieť, že je spokojná a šťastná. Odkedy hrala kaderníčku Jitku, sa však výrazne zmenila. Síce je z nej blondínka s dlhšími vlasmi, no pri pohľade na ňu fanúšikovia stále vidia tú starú známu, filmovú kaderníčku.

Prečítajte si tiež: