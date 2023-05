Hosťami kvízu Záhady tela budú ďalšie známe osobnosti, proti sebe sa postavia Katka Knechtová a Filip Tůma. Pri otázke, či zvykne mobil na toalete pomáhať mužom pri ľahkom vyprázdňovaní, sa rozprúdi živá debata. Filip sa chytí pri otázke „benefitov” nosenia telefónu na záchod. „Len čo to na toalete trvá dlhšie, tak to zdravé nie je, čiže ten čas skôr brzdí vyprázdňovanie.” Priznal to napriek tomu, že jemu samému sa to občas stáva, keď si mobil berie na WC.



V najnovšej časti znova nebude núdza o humorné momenty. Zdroj: rtvs

Katka išla do ešte väčších detailov. „Keď počuješ, že to čľupne a on tam sedí ešte 25 – 30 minút...” povie speváčka a vtom jej skočí do reči Miezga: „Počkaj, ty načúvaš?” „Hej, a teraz si hovorím, však poď už von a muž tam len šuľká čosi na telefóne,” pokračuje Knechtová. Na čo jej pobavený Tůma odpovie: „Viem presne, čo šuľká.” Najnovšiu časť Záhady tela uvidíte už túto sobotu o 20.30 na Jednotke.