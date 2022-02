Pozvanie do relácie RTVS Záhady tela prijal okrem iných aj Filip Tůma (44). A o zábavu bolo opäť poriadne postarané. Herec prezradil svoju anomáliu a pri téme tvárový štít predviedol kučeravé myšlienky.

Humor a poznatky o ľudskom tele sú základom relácie RTVS Záhady tela. V sobotnej časti opäť nebude núdza o veselé momenty. Hypotéza „Tvárový štít vás v intímnej chvíli pred covidom neochráni!“ vyvolala v Záhadách tela vášnivú diskusiu. Spevák a herec Filip Tůma si s bujnou fantáziou predstavil intímne chvíle v inej polohe.

„Ochráni nás, jasné! Ja som si predstavil intímnu chvíľu, keď si v nej tvárou v tvár, ochranný štít vtedy nemôžeš mať, ale keď si v nej v inej polohe, si už istým spôsobom vzdialený od tváre, máš štít a partnerka má hlavu vo vankúši – to je ďalšia ochrana,“ zahlásil Tůma, čím pobavil všetkých v štúdiu vrátane moderátora Mariána Miezgu. „Myslím si, že ten štít to môže zachrániť. Preto sme dali, že to je mýtus,“ dodal Tůma. Reláciu Záhady tela uvidíte už v sobotu o 20.30 hod. na Jednotke.

