FOTO Filip Šebo: Keď TOTO zbadal, VEREJNE sa so smiechom poďakoval prezidentke Zuzane Čaputovej

Slovensko už niekoľko dní žije Matovičovým návrhom na celoplošné testovanie pre zhoršujúcu sa situáciu pandémie koronavírusu. To by sa malo v prvom kole konať už tento víkend v najviac postihnutých oblastiach - na Orave i v Bardejove. Prezidentka Zuzana Čaputová s testovaním nesúhlasila, no napokon to v utorok odklepla, čo odvysielala aj televízia TA3. Tá však na obrazovkách zverejnila poriadny trapas.