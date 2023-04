Erik aktuálne hviezdi po boku Adama Bardyho, s ktorým sa vďaka markizáckej novinke stali okamžite miláčikmi ženského publika. Na rozdiel od Adama on toho musel pre herectvo obetovať o čosi viac.



Erik bol hosťom v tolkšou Petra Marcina, kde okrem iného porozprával aj o svojich hereckých začiatkoch. Zdroj: Neskoro večer

V tolkšou Petra Marcina prezradil, že sa musel pred nástupom na vysokú školu rozlúčiť s bujarou hrivou. „Veľmi mi odporúčali, že by bolo dobré to zmeniť. Opýtali sa ma to na prijímačkách, že ak ma príjmu, či sa ostrihám,” povedal Erik v šou Marcina.



Herec varovanie spočiatku nebral vážne, no napokon nemal na výber a musel si sadnúť do kaderníckeho kresla, kde natrvalo prišiel o svoju charakteristickú črtu. Táto zmena mu na druhej strane otvorila oveľa viac dverí a priniesla herecky atraktívnejšie postavy. Veď nakoniec, posúďte sami.



