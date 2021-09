František Reiner, ktorého všetci volajú Fery, je najrýchlejší cimbalista na svete. Okrem toho, že má hudbu v krvi, jeho ďalšou obľúbenou činnosťou bolo kedysi jedlo. To si vychutnával plnými dúškami a odrazilo sa to aj na jeho postave. ,,Pred chudnutím som zvykol na raňajky zjesť aj tri rožky, parížsky šalát, párky, a to všetko naraz. Rovnako aj obed som mal veľmi bohatý. Prijímal som strašne veľa kalórií, ale málo vydával," priznal v Teleráne, do ktorého prišiel ako celkom nový človek.

Takto kedysi Fery vyzeral. Zdroj: Facebook Cimbal Brothers

,,Za všetko môže láska. Terajšiu priateľku som videl na Facebooku. Ona bola vtedy ešte zadaná. Začali sme si písať ako kamaráti a ja som sa do nej totálne zaľúbil. No a dali sme sa dokopy a povedal som si, že musím schudnúť. Ona bola moja motivácia," pokračoval Fery, ktorý zhodil neuveriteľných 50 kíl. ,,Začal som jesť veľa mäsa a zeleninu. Na raňajky si už nedám chleba, ale iba šunku a zeleninu. Čo sa cvičenia týka, veľmi necvičím, lebo som lenivý. Ale chodím na dlhé prechádzky. Hodinka dve. Teraz mám 108 kg a chcem zhodiť na 90 kíl," dodal Fery. Klobúk dole!

