Vždy pozitívne naladená Sisa prišla dať pred vystúpením Ferovi rady. V štúdiu sa navzájom doberali a jeho vtipné komentáre brala s humorom. „Ja skapem z neho. A keďže pri Janke Kocianovej som si cvrkla, pri tebe si zoberiem vedro,” nevedela sa prestať smiať. „Dúfam, že bude plné,” zaklincoval to Fero. Potom však prišlo na rad hodnotenie a Zuzana Kubovčíková Šebová si servítku pred ústa nebrala. „Vy ste veľmi sympatická mladá dáma,” povedala opitým tónom, čím narážala na video Juraja Lelkesa, ktoré obletelo internet. Sisu následne vôbec nešetrila. „Osobne som nevedela, že Sisa Sklovska má nejakú svoju vlastnú pieseň. Teraz už chápem, prečo má len jednu… Sú interpreti, ktorí majú sto piesní a nič, takí, čo majú jednu, tiež nič,” uštipačne poznamenala. A tento verejný výsmech už speváčka vôbec s nadhľadom nevzala.

Sisa to Zuzane nedarovala. Zdroj: tv markíza

„Som najmä divadelná speváčka. Muzikálová a operná diva, tak ma všetci volajú, to som ja nevymyslela a okrem toho som multižánrová speváčka. Ak Zuzka Šebová nevie o tom, že robím nejaké pesničky, tak za to nemôžem. Asi nepozná štýl mojej profesie a nemá ani poňatia, čo vlastne robím," reagovala vtedy nahnevaná Sklovska.

Fero Joke ako Sisa Lelkes Sklovksa. Zdroj: tv markíza

Ako to vnímal v tom momente Fero na pódiu? Z jeho výrazu bolo totiž zjavné, že takéto narážky na Sisu, ktorá mu prišla ochotne pomôcť, ho zaskočili. „Robiť humor je veľmi ťažké a Zuzka je veľmi šikovný človek, čo sa humoru týka a zabáva celé Slovensko. A niekedy môže byť jej poznámka uštipačná, ale určite to tak nemyslí. Aj v tomto prípade si myslím, že to tak nemyslela a nechcela, aby to dopadlo takto. Určite to neurobila úmyselne, alebo, že by ju chcela uraziť. Nič proti nej nemá. Zuzke to môžeme všetci odpustiť,” obraňoval ju. Našťastie, vzťahy so Sisou mu to nepokazilo. „Jasné, komunikujeme spolu a bola rada. Ona je inteligentný človek a celé to vystúpenie zobrala v pohode. Takže sa teším, že nebol žiadny problém,” dodal.