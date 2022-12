Manžel Dády Patrasovej (66) Felix Slováček (79) chce obmedziť jej svojprávnosť. Prečo sa o to muzikant tak usiluje? „Už niekedy nevie, či je deň alebo noc,“ prezradil Blesku Felix so smútkom v hlase.

Podľa Felixa je už Dáda pre popíjanie vína úplne dezorientovaná. Slováček je úplne zúfalý. „Je najvyšší čas ju liečiť. Nehovorí, iba pozerá. Mám strach, že keď sa jej rýchlo nepomôže, zomrie,“ bije na poplach muzikant. Dáda však stále trvá na tom, že nepije. Preto nevidí dôvod, aby odišla do liečebne. Je to začarovaný kruh. „Zhoršuje sa to. Každý deň sa prebúdzam s obavami, či je ešte nažive. A keď musím pracovne odísť na pár dní, nikdy neviem, či ju ešte uvidím,“ priznal Slováček svoje vnútorné pocity. Podľa neho nie je inej cesty, ako dať jeho manželku súdne zbaviť svojprávnosti, aby jej mohol zachrániť život.

DÁDA REAGUJE: CHCEM ROZVOD

Patrasovú drsné slová jej manžela Felixa vytočili do vývrtky! „Muselo mu preskočiť. Podám žiadosť o rozvod. Toto je už cez čiaru. Som z toho zúfalá. Po 40 rokoch manželstva je toto zákerné,“ prezradila pre portál extra.cz.