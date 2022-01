Jeden deň si nemôžu prísť na meno, druhý deň sa fotia v objatí a vymieňajú si bozky a nežnosti, ako keby sa medzi nimi nikdy nič zlé nestalo. A vzápätí Felix Slováček „utečie“ pred manželkou Dádou Patrasovou do Álp, odkiaľ sa pochválil, že takýto „novoročný relax potreboval ako soľ“. Herečka sa o jeho úteku na lyže dozvedela potupne od jeho kamarátov a vôbec sa jej to nepáčilo.

„Ráno jednoducho zmizol. Nepovedal mi ani slovo,“ durdila sa pred pár dňami. Felix je už z lyžovačky naspäť. Viaceré ženy by sa asi za takéto správanie muža hnevali, no Dáda to prehryzla a už sa usmievajú jeden na druhého. Obaja si totiž vyrazili na oslavu. A Patrasoá má dokonca v ruke pohár šampanského a to jej ešte Slováček nedávno cez médiá vyčítal, že je alkoholička. Dnes mu to už zrejme neprekáža…

Máj 2021: Hudobník a saxofonista Felix Slováček oslavoval narodeniny aj s Gelemovou!

