Český hudobník Felix Slováček (77) počas víkendu navštívil kúpele Brusno, kde vystupoval na Muzikálovom festivale Jozefa Bednárika († 65). Ešte skôr, ako odcestoval do Česka, rozhodol sa pre nákupy. Svojej mladej partnerke Lucii Gelemovej (37) musel predsa doniesť nejaký darček.

Felix nepatrí práve medzi takých mužov, ktorí nemajú radi nakupovanie. Za tie roky už vie, že každú ženu celkom určite poteší krásna kabelka. A keďže s kamarátom si vyrazili na nákup do Parndorfu, rozhodol sa, že odtiaľ naprázdno neodíde. Navštívil viacero obchodov a s prázdnymi rukami rozhodne neodchádzal.

Felix sa po boku milenky Lucie. Zdroj: profimedia

Počas nákupu si ho tam všimla naša čitateľka, ktorá nám poslala fotky do redakcie, ako známy saxofonista nakupuje v značkovom obchode s kabelkami. Vyzerá to tak, že sa mu nákupy v Rakúsku páčili, keďže už jednu kúpenú mal a pri pokladnici stál s ďalšou. Že by chcel potešiť aj svoju ešte stále manželku Dádu Patrasovú?

