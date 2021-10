V prepúšťacej správe z nemocnice má Felix Slováček napísané: Prechodný ischemický atak mozgu. Ľudovo povedané malá mŕtvica. Slovo mŕtvica sa mu však nepáči. „Klepla ma jednoducho malá pepka alebo pepina?“ vtipkoval saxofonista pre český Blesk, keď ho v pondelok po štyroch dňoch prepustili z JIS neurologického oddelenia. „Bola to vraj krvná zrazenina, ktorá mi putovala tepnou smerom k mozgu, bola však našťastie malá a po ceste sa rozpustila,“ popísal Felix.

Felix a Lucie ostali aj po rozchode priatelia. Zdroj: archív

Lekári mu vraj naordinovali lieky na riedenie krvi, ktoré sa používajú na liečbu krvných zrazenín a sú prevenciou cievnej mozgovej príhody. „A inak sa vraj mám správať, akoby sa nič nestalo. A to ma najviac teší. Dokonca môžem mať sex podľa chuti, a to rád počujem,“ vtipkoval Slováček, po ktorého si do nemocnice prišla jeho mladá exmilenka Lucie Gelemová (38). „Býva tu nablízku, tak je najjednoduchšie, aby ma ona vzala do Prahy,“ vysvetlil Slováček, ktorý akoby manželku Dádu Patrasovú vymazal. Dokonca nechcel, aby ho navštívila v nemocnici.