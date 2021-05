Katarína Feldeková je konečne pod čepcom. Áno, povedala po dlhých desiatich rokoch partnerovi Richardovi. Ten sa nevesty v krásnej róbe nedočkal. „Riško ma požiadal o ruku a povedala som si, aha a teraz čo bude? Povedal mi, že zvyšok mám vyriešiť ja. Tak som to vyriešila (smiech) a on súhlasil,” prezradila nám „covid” nevesta krátko po obrade.

Dvojica sa v sobotu po 13. hodine zosobášila na nádvorí Zichyho paláca. Na obrade sa zúčastnila najbližšia rodina a pár kamarátov vrátane herečky Lucie Siposovej. Nevesta si za družičku vybrala dcéru Aničku (17), ktorú má z predchádzajúceho vzťahu a neter. Hostia a mladomanželia sa po obrade presunuli na komornú oslavu na nádvorie neďalekej kaviarne v centre Bratislavy.

Katarína Feldeková a Richard Šimurka krátko po obrade. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Rovnako ako netradičný obrad, keď manželia sa zosobášili v covid skafandroch, sa konala aj posvadobná hostina. Podávala sa totiž nakrájaná mrkva a kaleráb. Rodina a priatelia si však mohli okrem toho pochutnať aj na obložených chlebíčkoch a dobrom vínku. Na úvod nechýbal prípitok šampanské s jahodami.

Nevesta meškala asi dvadsať minút, no krátko na to jej prišla zagratulovať aj mama bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej Katarína. Tá prišla aj s vnúčikom Jakubom. Okamžite sa okolo neho všetci „zgrupli”, Dominikin malý syn však z toho nič nemal, keďže si v kočíku sladko spinkal. Nechýbalo ani typické hádzanie svadobnej kytice, ktorú, paradoxne, chytila nevestina, iba 17-ročná dcéra Anička. Feldeková to poňala s humorom, no potom neskrývala šok, že ju chytila práve jej jediná dcéra v tínedžerskom veku.