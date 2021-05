Konečne sa zobrali po dlhých 10 rokoch spolužitia. Feldekovej dcéra Katarína je od soboty vydatou pani. Teší sa z toho aj jej mama, ktorá jej venovala nie príliš lichotivý odkaz. „Myslím si, že je to správne, že sa nakoniec zobrali. Keď sa to však tak vezme, Adam s Evou tiež žili nadivoko. My ako rodičia sme, samozrejme, chceli, aby to bolo na poriadku,” prezradila nám mama Feldeková tesne po obrade.

Na snímke je svadobný obrad Kataríny Feldekovej a Richarda Šimurku v Zochyho paláci. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

„Želám si, asi ako každá mama, aby boli zdraví, aby im to fungovalo, aby si rozumeli, aby si nerobili zle, aby boli verní, tak toto všetko a ešte k tomu, aby už nemali deti,” zahlásila rázne Oľga. Ako to myslela? „Už sú dosť starí na to. Katka má 17-ročnú dcéru Aničku, Riško (manžel, pozn. red.) je úžasný človek, on sa k nej správa ako otec. Veľmi sa jej venuje, funguje to medzi nimi, tak načo si to komplikovať,” dodala glosátorka.

Mohlo by vás zaujímať: