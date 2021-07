Milan Lasica náhle zomrel v nedeľu večer vo veku 81 rokov počas výročného koncertu orchestra Bratislava Hot Serenaders v jeho divadle Štúdio L+S, počas záverečnej klaňačky. Krátko na to sa hovorilo o pohrebe so štátnymi poctami, pozostalá rodina túto možnosť však odmietla. Ako ale informuje denník Nový Čas, s maestrom sa rodina už stihla v tichosti rozlúčiť v stredu popoludní v bratislavskom krematóriu. S milovaným Milanom sa lúčila užialená manželka Magda Vášáryová, dcéry Hana a Žofia, Emília Vášáryová a nechýbal ani Lasicov blízky kamarát Bolek Polívka. Ostatní kamaráti o tom podľa našich informácií netušili.

Na snímke spomienka na zosnulého herca Milana Lasicu v kaviarni jedného z bratislavských hotelov, ktorú pravidelne navštevoval. Na stole nechýba jeho obľúbené kapučíno s medom. Zdroj: MICHAL SMRČOK

"Na pohrebe Milana som nebola, ani som nevedela, že to má. To bola záležitosť len najbližšej rodiny. On mal veľa priateľov, ale myslím si, že rodina sa rozhodla rozumne. Nič viac vám k tomu neviem povedať," prezradila nám Feldeková deň po pohrebe. To, či sa jej kamarát a kolega Milan Lasica niekedy zveril s tým, ako si predstavuje svoj pohreb, o tom sa vraj nikdy spolu nebavili.

"S Milanom sme sa nikdy nebavili o smrti, tá je taká prirodzená, že sme na ňu nemysleli dopredu. Jeho rodina sa takto rozhodla veľmi správne. Keby pozvali kamarátov, bolo by veľa urazených, ktorých nepozvali a ani by sa všetci nezmestili. Takto to bolo veľmi kultúrne a rozumné, ako sa rozhodli," dodala humoristka.